Адвокат Сафронова отказался дать подписку о неразглашении данных следствия

Адвокат "Команды 29" Иван Павлов, представляющий интересы экс-корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в суде, в эфире "Эха Москвы" заявил, что отказался дать подписку о неразглашении данных следствия.

По словам Павлова, сторона защиты дала подписку о неразглашении гостайны, но в материалах дела таковой не увидела, "поэтому разглашать просто нечего". Адвокат сообщил, что в материалах дела, исследованных судом перед арестом Сафронова, нет секретных документов.

Павлов считает, что ФСБ попробует взять подписки о неразглашении у окружения Сафронова, чтобы "заткнуть рот".

Сафронова накануне арестовали на два месяца по делу о госизмене. Адвокаты рассказали, что ФСБ считает его завербованным агентом спецслужб Чехии, и якобы он передал за рубеж информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке, которая затем оказалась у спецслужб США.

Сафронов категорически отрицает свою вину и считает свое дело связанным с его журналистсткой деятельностью. Он писал на темы оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества, деятельности Минобороны и космоса. В его поддержку высказались и "Коммерсантъ", в котором Сафронов проработал 10 лет до увольнения после статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда, и ряд других российских СМИ.

Накануне в Москве и Петербурге прошли пикеты в поддержку Сафронова. В Москве задержали более 20 журналистов и активистов, в Петербурге обошлось без задержаний.