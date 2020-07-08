"Публикации основываются на эмоциях": Песков прокомментировал дело журналиста Сафронова

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о деле журналиста Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в государственной измене. По его мнению, критические выступления в СМИ на эту тему совершаются некомпетентными людьми и продиктованы по большей части цеховой солидарностью. Более того, утверждает Песков, важно не принимать их за общественный резонанс.

"Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет, но эти журналистские материалы в основном основываются на эмоциях, они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки. <...> До начала суда писать мнение о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум, не имеет ничего общего с профессионализмом", - цитирует чиновника "Интерфакс".

По словам Пескова, у его начальника Владимира Путина есть доступ к материалам закрытого процесса, однако сюжет с Сафроновым - "никак не его тема".

Ивана Сафронова, в прошлом корреспондента "Коммерсанта", а ныне советника главы Роскосмоса, задержали и арестовали на два месяца накануне, 7 июля. В обеих столицах в тот же день коллеги-журналисты поддержали его пикетами, причем московская акция, в отличие от петербургской, сопровождалась задержаниями.