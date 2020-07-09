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Поправки в Конституцию

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12:59

Невзоров связал участившиеся репрессии с результатами голосования по поправкам

фото ЗакС политика Невзоров связал участившиеся репрессии с результатами голосования по поправкам

Публицист Александр Невзоров, комментируя участившиеся приговоры по делам, которые принято считать политическими, и иные репрессии, уверенно заявил, что это следствие принятия новой Конституции, являющейся для него неприемлемой и ретроградной, большинством россиян. По его мнению, народ выдал карт-бланш государству на более строгое обращение с собой - как в случае голосования за новую редакцию основного закона, так и в случае мирного принятия фальсификаций на голосовании. Сочувствия при этом такой политический темперамент россиян у публициста не вызывает, а дела Светланы Прокопьевой и Ивана Сафронова - его волнуют.

"80%, я подозреваю, и как мы теперь это знаем по цифрам, совершенно счастливы. Они очень любят, когда шпиёнов ловят, и они еще наверняка обижены за то, что при задержании не проломили голову. А для себя самих они не понимают трагических последствий в силу понятных причин. Они не понимают, что каждое такое дело глубже задвигает бедную страну в архаику, безмыслие, и детей тоже лишает всяких надежд, потому что за места в социальном лифте в таких тоталитарно-полицейско свирепо тупых государствах приходится и драться, соответственно, сильнее", - произнес аналитик в эфире авторской радиопрограммы.

При этом государство и, в особенности, ФСБ, которому окончательно развязали руки, полагает Невзоров, теперь занимается "самыми тупыми действиями".

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