У СИЗО "Лефортово" задержали не менее 13 журналистов

Полицейские продолжают задерживать журналистов - участников акции в поддержку Ивана Сафронова у СИЗО "Лефортово", трансляцию ведет "Медуза" в Telegram.

Задержаны корреспондент "Коммерсанта" Мария Шер, бывшая журналистка "Ведомостей" Татьяна Морозова, корреспондент "Автозак Live" Максим Кондратьев. Они вошли в "первую десятку" задержанных, автозак с которыми уже отъехал т СИЗО.

В следующий автозак попали главный редактор журнала "Холод" Таисия Бекбулатова, журналист "Коммерсанта" Александр Черных и корреспондент "Коммерсанта FM" Петр Пархоменко.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что в эти минуты ФСБ уже начала предъявлять Сафронову обвинение в госизмене. По словам собеседника агентства, журналиста также будут допрашивать в качестве обвиняемого.

У СИЗО "Лефортово" с журналистами общается один из адвокатов, глава "Команды 29" Иван Павлов. Он остался снаружи, чтобы у него не взяли подписку о неразглашении, и он мог информировать журналистов.

Ранее у СИЗО задержали еще ряд журналистов, в том числе – петербургскую журналистку, спецкорра "Холода" и бывшую сотрудницу "Коммерсанта" Марию Карпенко. У стен изолятора собралось около 100 человек.