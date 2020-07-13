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15:38

Сафронову предъявили обвинение в госизмене

фото ЗакС политика Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Советнику главы "Роскосмоса", экс-корреспонденту "Коммерсанта" Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене, передает "Коммерсант". Таким образом, журналисту грозит до 20 лет лишения свободы. 

Глава "Команды 29" Иван Павлов сообщил, что обвинение Сафронову непонятно, передает РБК в Telegram. "Не ясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", - сказал Павлов.

Тем временем у стен СИЗО "Лефортово" продолжается акция журналистов, которые пришли поддержать Сафронова. Полицейские задерживают тех, кто пришел в футболках с надписями или с плакатами. Среди задержанных оказалась бывшая сотрудница "Коммерсанта", петербургская журналистка и автор Telegram-канала "Ротонда" Мария Карпенко.

Сафронов арестован на два месяца. По версии ФСБ, его якобы завербовали спецслужбы Чехии, и он передал за рубеж информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке, которая затем оказалась у спецслужб США.

Сафронов категорически отрицает свою вину и считает свое дело связанным с его журналистсткой деятельностью. В его поддержку высказались и "Коммерсантъ", в котором Сафронов проработал 10 лет до увольнения после статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда, и ряд других российских СМИ.

 

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