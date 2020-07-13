Сафронов связал обвинение в госизмене со своей публикацией 2017 года

Советник главы "Роскосмоса", бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов считает, что предъявленное ему обвинение связано с публикацией статьи в 2017 году, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Олега Елисеева.

Елисеев сообщил, что более конкретно о сути обвинения он говорить не может, что именно это была за публикация, тоже не сообщается. Адвокаты заявили ходатайство о конкретизации обвинения, они надеются получить ответ в течение трех дней.

Сафронов арестован на два месяца, ему предъявили обвинение в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам журналист вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

Ранее адвокат Иван Павлов сообщил, что специалисты Института криминалистики ФСБ проанализировали публикации Сафронова и не нашли в них признаков разглашения гостайны.