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15:19

Прокурор по делу "Нового величия" заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Прокурор по делу "Нового величия" заразился коронавирусом

Гособвинитель по делу "Нового величия" Рустам Иванов заразился коронавирусом, из-за чего пропустил заседание в Люблинском суде Москвы, передает "МБХ медиа".

Судья Александр Маслов заявил, что "эпидемия никого не обошла стороной, и нашего прокурора в первую очередь". Вместо Иванова на заседании присутствовал другой прокурор, он ходатайствовал о возобновлении судебного следствия, суд эту просьбу удовлетворил. Также прокурор попросил продлить всем фигурантам дела меры пресечения до 17 августа.

Ранее коронавирус заподозрили у одного из фигурантов, Дмитрия Полетаева.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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