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16:54

Четырбок возглавит рабочую группу по разработке правил для "авторских баров"

фото ЗакС политика Четырбок возглавит рабочую группу по разработке правил для "авторских баров"

Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок объявил о создании рабочей группы, которая займется разработкой законодательной базы для регулирования правил продажи алкоголя в "авторских барах". Он же ее и возглавит.

По словам Четырбока, такого понятия как "авторские бары" юридически нет в законодательстве России, но уже назрела "необходимость особого порядка регулирования работы таких заведений".

"Одна из главных задач рабочей группы — выделить, обособить в правовом поле так называемые "авторские бары", определить, что это за заведения и по каким правилам они должны работать? Можно ли им предоставить какие-то преференции и, если да, при каких условиях?" - пояснил Четырбок. По его словам, это точно будут те заведения, на которые не жалуются местные жители.

Тем временем петицию в поддержку мини-баров, адресованную губернатору Александру Беглову и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, подписали уже 25,5 тысяч человек.

Закон о запрете малых распивочных в жилых домах прошел 8 июля третье чтение в городском парламенте. Инициатива вызвала возмущение общественности, поскольку из-за него могут закрыться свыше сотни культовых баров Петербурга.

Четырбок заверил, что подавляющему большинству из так называемого "списка 100" закрытие не грозит, потому как они либо по размерам занимаемого помещения "вписываются" в заявленные 50 "квадратов", либо могут позволить себе расшириться. Однако автор петиции, владелец бара "Ясли" Александр Зарайский упрекнул депутата в цинизме и непонимании проблемы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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