Шишкина присоединилась к требованию открытого расследования дела Сафронова

Лидер справедливороссов, а в прошлом декан журфака СПбГУ Марина Шишкина записала видеообращение, посвященное скандальному делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене и посаженного в СИЗО. Как и многих ее единомышленников, женщину не устраивает закрытость дела и невозможность понять, что именно совершил подсудимый, который рискует отправиться в места лишения свободы на 20 лет.

"Я требую открытого, публичного и беспристрастного расследования. <...> Прекрасно знаю, что у этого поколения нет прививки страха, что с этим поколением нельзя говорить с позиции силы, даже если ты ей облачен. Потому что им жить в нашей стране, и они должны решать, как жить в нашей стране", - произнесла Шишкина на камеру.

По ее мнению, "кто-то хочет в последнее время уничтожить саму профессию" журналиста, но это, уверена лидер эсеров, невозможно.

В поддержку арестованного на прошлой неделе Сафронова регулярно проходят пикеты, на которых задерживают его коллег.

Ранее похожее лаконичное видеообращение записал лидер фракции "Яблоко" в петербургском ЗакСе Борис Вишневский.

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