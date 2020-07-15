Резник призвал "Единую Россию" показать свой патриотизм и увеличить пенсии ветеранам

Депутат Законодательного собрания Максим Резник на заседании 15 июля выступил против тезиса спикера парламента Вячеслава Макарова, посоветовавшего оппозиционерам искать другую страну. По словам Резника, основной посыл председателя ЗакСа - "либо любите Путина, либо меняйте родину". Депутат же считает, что президент страны не является всем государством:

- Путин - это не есть Россия, Беглов - не есть Петербург, а "Единая Россия" - не есть Законодательное собрание.

Также парламентарий отметил, что против поправок в Конституцию проголосовало более 600 тысяч человек. За "Единую Россию" в 2016 году голос отдало меньше людей, напомнил Резник. Поэтому, по его словам, непонятно, "кому какую родину искать надо ".

Депутат негативно оценивает работу парламента в завершающейся сессии. По его мнению, ЗакС шел на унизительные уступки для администрации губернатора.

Помимо этого, Резник напомнил спикеру, что он всегда призывает парламентариев быть патриотичными. Депутаты к этому призыву прислушались, заявил Резник.

- Шесть депутатов Законодательного собрания внесли сегодня законопроект о кардинальном увеличении пенсий участников Великой Отечественной войны. Вставайте вместе с нами, коллеги из "Единой России" на патриотическую повестку, поддерживайте. Или вы только можете поддерживать бесконечные парады, храмы войны и километры пропаганды? Уважаемый Вячеслав Серафимович, по мне это и есть патриотическая повестка. А иначе это сплошное целованье берез. Я уже говорил вашему коллеге: умеете только целовать березы, уже все губы в черно-белых занозах.

Напомним, соответствующую законодательную инициативу предложил оппозиционер Алексей Навальный. В документе предлагается установить размер пенсий для ветеранов в размере не менее 200 тысяч рублей каждый месяц. Первым из петербургских депутатов о поддержке такой инициативы заявил Максим Резник. Сегодня, 15 июля, стало известно, что соавторами законопроекта также стали Михаил Амосов и Борис Вишневский из фракции "Яблоко" и представители КПРФ Ольга Ходунова, Ирина Иванова и Александр Рассудов.

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