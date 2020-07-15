В Москве протестное шествие против поправок повлекло за собой жесткие задержания

Московские силы правопорядка, два часа не вмешивавшиеся в мероприятие, на котором собрались протестующие против поправок в Конституцию, активизировались, когда граждане начали свободное шествие по городу.

Сотрудники ОМОН прибегли к грубым задержаниям и "погрузке" манифестантов в автозаки. Тем не менее, толпа рассредоточилась, и акцию нельзя считать законченной. Силовики жестко выдергивают из толпы порой случайных людей, выстроившись цепью и не давая никому выйти на проезжую часть. Общее число задержанных оценить пока затруднительно, но, как сообщил в Twitter координатор кампании "Нет" Андрей Пивоваров, первый автозак с задержанными уже уехал.

Трансляцию московской акции и последовавших задержаний ведет "МБХ Медиа".

В Москве и Петербурге вечером 15 июля проходил сбор подписей для коллективного иска против поправок в Конституцию. В городе на Неве мероприятие все еще продолжается, желающие выразить свой протест мирным способом встали в очередь на Невском проспекте, полиция им не препятствует.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.