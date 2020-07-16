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Поправки в Конституцию

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9:18

На столичной акции против поправок в Конституцию задержали не менее 130 человек

фото ЗакС политика На столичной акции против поправок в Конституцию задержали не менее 130 человек

Ночью московский Главк отчитался о том, что на акции против поправок к Конституции, превратившейся из сбора подписей в своеобразное шествие, были задержаны 132 демонстранта. В то же время "ОВД-Инфо" отчитывается о 142 людях, попавших в автозаки - причем, некоторые из них - обычные прохожие.

В отделах полиции ночевали не менее 23 человек. Всем инкриминируют ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (Нарушение порядка проведения акции, повлекшее помехи при движении транспорта и пешеходов).

В то же время в Петербурге сбор подписей прошел спокойно: полиция не трогала собравшихся, а также одиноких пикетчиков. Вечером очередь желающих оставить свой автограф под коллективным иском против конституционных изменений растянулась на полкилометра. 

Координатор кампании "НЕТ!" против поправок в Конституцию Андрей Пивоваров сообщил, что сбор подписей продолжится и сегодня, но в формате онлайн. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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