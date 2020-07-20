СК поделился подробностью дела Фургала, относящейся к 2004 году

В Следственном комитете предали огласке эпизод уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств 15-летней давности. Как рассказала официальный представитель силового ведомства Светлана Петренко, Фургал прибегал к разного рода манипуляциям для сокрытия своей причастности к преступлениям, совершенным в середине 2000-х годов. В частности, речь идет об убийстве предпринимателя Евгения Зори.

"Собранные Следственным комитетом данные, свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции", - приводится цитата женщины на сайте главного управления СК.

По словам Петренко, сразу после убийства бизнесмена Фургала задерживали как подозреваемого, поскольку имелись достаточные для этого свидетельские показания, но вскоре будущий губернатор исчез из уголовного дела за слабостью доказательной базы против него.

Сегодня, 20 июля, президент Владимир Путин отстранил Фургала от должности и назначил вместо него соратника Фургала по ЛДПР Михаила Дегтярева. В защиту Фургала десять дней подряд проходят несанкционированные митинги в Хабаровске. Люди требуют открытого и честного суда над ним, причем не в Москве, куда его этапировали, а в бывшей столице Дальнего Востока.