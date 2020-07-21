18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:33

"Ситуация абсурдная": Парфёнов поддержал петербургских рестораторов

фото ЗакС политика "Ситуация абсурдная": Парфёнов поддержал петербургских рестораторов

Мэтр отечественной журналистики и известный гурман Леонид Парфёнов высказался в поддержку терпящих финансовые бедствия из-за постоянно пролонгируемых "антивирусных" ограничений петербургских рестораторов. До сих пор местных заведения общепита, равно как и торговые центы, одобрения властей на открытие не получили.

Парфёнов уверен, что ситуация абсурдная, поэтому он и решил поучаствовать в запущенном в соцсетях флешмобе в поддержку ресторанного бизнеса, многие представители которого оказались под угрозой "вымирания".

"Ковидная статистика Спб всегда была получше Мск, но залы ресторанов не открыты и сейчас (в Мск — с 23.06!). В Спб и ТЦ не открыты. И это при миллионах людей в метро", - возмутился журналист у себя в Instagram, сопроводив текст хештегом #лучшечемдома.

Своих подписчиков Парфёнов призвал указать в комментариях петербургские кафе и рестораны, которые, по их мнению, "не выживут", если Смольный и дальше откажется снимать ограничения на их деятельность.

Ранее сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства оповестил о необходимости открытия комплексов и ресторанов аналогично - с 27 июля. Он велел своему заместителю Евгению Елину ехать в Москву и доказывать Роспотребнадзору, что город готов к открытию моллов. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:20 Мосгордума не будет проводить проверку скандальной декларации спикера Шапошникова

20:11 Репрессирован за репрессии

19:59 В Архангельской области продлили действующие правила самоизоляции

19:45 Муниципал: Оппозиционеры не смогли выдвинуть своих представителей в ИКМО "Новоизмайловское"

19:27 ЦИК поручил проверить 23 тысячи случаев повторного голосования по Конституции

18:59 Латынина склоняется к "коммерческой" версии ареста Фургала

18:53 К привычной деятельности вернулись уже 65 петербургских спортшкол

18:33 "Ситуация абсурдная": Парфёнов поддержал петербургских рестораторов

18:28 Путина и Мишустина просят учредить должность омбудсмена по делам ветеранов войн

18:06 Калининградский суд отказался признавать незаконными дела против сопредседателя "Экозащиты"

18:04 Пригожин предложил передать ему права на видео ФБК в обмен на погашение долгов

17:57 Дегтярев дал понять, что он не вправе разгонять хабаровские митинги

17:30 Активисты недовольны руководством ГМЗ "Петергоф" и его ценовой политикой

17:25 Беглов поздравил Турчака и Макарова с новыми орденами

16:56 Антимонопольщики встретились с владельцами ТРЦ, жалующимися на невозможность работать

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru