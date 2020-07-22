Жириновский заявил о планах Фургала уволиться перед задержанием

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время выступления в Госдуме заявил, что экс-губернатор Хабаровской области Сергей Фургал еще до задержания собирался покинуть пост по собственному желанию, передает РБК.

"Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать. Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил — по собственному желанию", - заявил Жириновский.

Он подчеркнул, что ЛДПР "с уважением" относилась к Фургалу за "его губернаторскую деятельность". "Закончатся все судебно-следственные мероприятия, и, возможно, дело каким-то образом будет и закрыто. Но пока край должен развиваться и руководитель должен находиться на месте", — добавил Жириновский, призвав жителей Хабаровского края поддержать нового губернатора Михаила Дегтярева.

Тем временем в Хабаровске жители вышли на очередной митинг, требуя отставки Дегтярева, который стал врио главы региона. Дегтярев, в свою очередь, уже заявил, что никуда уходить не собирается, поскольку в отсутствие Фургала накопилось множество дел.

Дегтярев стал врио губернатора Хабаровского края после того, как президент Владимир Путин отстранил от должности Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора.