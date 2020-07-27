Шнуров приехал в Хабаровск освещать протесты и брать интервью у Дегтярёва

Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск, преследуя цель снять документальную киноленту о происходящих в городе протестах, начавшихся после ареста экс-губернатора края Сергея Фургала, информирует радио "Говорит Москва".

Днём ранее о приезде Шнурова оповестил нынешний глава региона Михаил Дегтярёв.

"Вот завтра Серёга прилетит, и мы, может, даже вдвоём выйдем", - цитирует его заявление МК.

По сведениям радиостанции, в рамках визита Шнуров также возьмёт у Дегтяёва интервью для телеканала RTVI, продюсером которого он является.

Уже более двух недель хабаровчане выходят на акции протеста в поддержку арестованного по обвинению в убийствах 15-летней давности Фургала. Демонстранты требуют возвращения управленца на родину и открытого суда над ним.

Следует отметить, что сам Дегтярёв уверен, что протест "качают" некие прибывшие в регион "иностранцы": "Сюда слетелись, в Хабаровск, граждане в том числе иностранных государств. Сейчас занимаются правоохранители и органы госбезопасности всей сетью этих товарищей. Они качают, да".