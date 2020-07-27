Вышедшие из ЛДПР хабаровские депутаты учредили движение "Голос Дальнего Востока"

Покинувшие ЛДПР депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян оповестили соотечественников о создании нового общественного движения - "Голос Дальнего Востока".

Некоторое время назад оба мужчины ушли от "жириновцев", возмутившись арестом экс-губернатора региона Сергея Фургала и назначением на его место Михаила Дегтярёва.

"Нас, дальневосточников, не слышат. Те политические партии, которые избрались благодаря народу, по сути, потеряли связь с реальностью. По Конституции в нашей стране власть принадлежит народу, а значит, народ — распорядитель общественных благ. Поэтому мы приняли решение создать народное движение „Голос Дальнего Востока". Наш голос должны слышать, наше мнение уважать и с ним считаться", - выступили коллективно Емельянов и Каян в обращении, опубликованном в Instagram.

Сегодня хабаровчане уже в 17-й раз собирались вместе для того, чтобы поддержать отставного губернатора Сергея Фургала, отправленного в СИЗО по обвинению в заказных убийствах 15-летней давности. Протестующие требуют открытого и честного суда, а также отставки Дегтярёва.