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12:36

Вишневский и Резник потребовали у Беглова не сокращать работников культуры

фото ЗакС политика Вишневский и Резник потребовали у Беглова не сокращать работников культуры

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник 28 июля составили обращение к губернатору Александру Беглову, в котором потребовали отказаться от планов сокращения штатов государственных учреждений культуры.

По мнению парламентариев, городу необходимо оптимизировать расходы за счет чиновников, а не бюджетников. Депутаты также предложили Беглову отказаться от расходов на мероприятия по "воспитанию гражданственности и патриотизма у молодежи", "духовно-нравственному воспитанию" или "обеспечению общественного согласия".

"Удар по петербургской культуре, который запланировало возглавляемое Вами правительство города настолько разрушит "общественное согласие", что его не смогут восстановить никакие "мероприятия". А библиотеки и музеи воспитывают "гражданственность и патриотизм" куда лучше, чем Ваши чиновники", - говорится в обращении.

Вишневский заявил, что надеется на поддержку других депутатов.

Напомним, на заседании правительства Петербурга 21 июля Беглов поручил разработать план сокращения штата органов государственной власти и подведомственных им организаций. После этого комитеты Смольного, в том числе комитет по культуре, направили в подведомственные учреждения письма с требованием представить предложения о сокращении на 10% штатной численности. Некоторые организации отвечали, что сделать этого не могут.

В адрес Беглова обратился председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Он заявил, что глава города своими действиями разрушает культуру Петербурга.

Позже  губернатор на своей странице ВКонтакте попытался объяснить, что сотрудники комитета его не так поняли, а он имел в виду в первую очередь сокращение чиновников и управленцев.


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