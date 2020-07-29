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9:50

"Потерпите до сентября 2021 года": Дегтярёв заявил, что наладил контакт с хабаровчанами

фото ЗакС политика "Потерпите до сентября 2021 года": Дегтярёв заявил, что наладил контакт с хабаровчанами

Временный глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв уведомил "Коммерсант", что ему удалось договориться с протестующими - причем, по его словам, даже с самыми "агрессивно настроенными".

"Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого — время покажет. В воскресенье я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счет. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне. Это вселяет осторожный оптимизм", - поделился Дегтярёв.

При этом врио в очередной раз подчеркнул, что, по имеющейся у него информации, на протестных акциях "паразитируют приезжие организованные провокаторы". Это уже не первый раз, когда он заявляет подобное.

Некоторое время назад временный управленец сообщил, что протест "качают" некие прибывшие в регион "иностранцы": "Сюда слетелись, в Хабаровск, граждане в том числе иностранных государств. Сейчас занимаются правоохранители и органы госбезопасности всей сетью этих товарищей. Они качают, да".

Уже более двух недель хабаровчане выходят на акции протеста в поддержку арестованного по обвинению в убийствах 15-летней давности экс-губернатора края Сергея Фургала. Демонстранты требуют возвращения бывшего регионального "начальника" на родину и открытого суда над ним.

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