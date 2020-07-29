Памфилова недовольна ответами на жалобы, связанные с плебисцитом по Конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая на заседании ведомства 29 июля, отметила, что ответы петербургской прокуратуры на обращения ЦИК, сигнализировавших о возможном злоупотреблении административными рычагами в ходе "конституционного" голосования, оставляют желать лучшего.

"Я благодарю губернатора Санкт-Петербурга за последовательную работу с обращениями ЦИК России о применении админресурса на общероссийском голосовании. Однако прокуратура города ограничивается отписками, хотя прокуратуры других регионов дают обстоятельные ответы", - гласит цитата, выложенная в Telegram-канале Центризбиркома.

Памфилова предала огласке, что обращение ЦИК по поводу жалобы депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского о давлении на бюджетников во время голосования по изменению Конституции прокуратура переслала в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, не сопроводив его никаким официальным заключением.

"У меня даже слов нет. Если надзорный орган действует таким образом, то чего тут удивляться, что мы в частности по Санкт-Петербургу на протяжении нескольких лет не добились с вами наказания ни для кого?" - задалась чиновница риторическим вопросом.

Напомним, что в преддверии плебисцита учителя и другие "бюджетники" массово жаловались на принуждение к голосованию и, в частности, на то, что их настойчиво склоняют к откреплению от своих участков для того, чтобы проголосовать на территории работодателя. В июне Памфилова публично выражала недоверие подобной информации. Впрочем, в преддверии последнего дня семидневного плебисцита ЦИК передал в Смольный 60 жалоб на принуждение госслужащих к голосованию.

Поправки в Конституцию получили одобрение почти 78% россиян, принявших участие в голосовании, сама процедура которого вызвала массу нареканий у оппозиционеров и наблюдательского сообщества.

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