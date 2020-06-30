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13:31

ЦИК передал властям Петербурга почти 60 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

фото ЗакС политика ЦИК передал властям Петербурга почти 60 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Центризбирком получил 134 обращения граждан по вопросу принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию, из них 57 уже переданы властям и прокуратуре Петербурга, передает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфлову.

По словам Памфиловой, 115 сообщений уже проработаны и направлены в прокуратуры и соответствующие ведомства. При этом, по данным ЦИК, только 98 из них содержат конкретные указания на работодателей, допустивших, по мнению заявителей, нарушения. Памфилова напомнила, что такие действия работодателей могут попасть под ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав)

23 обращения направлены губернатору Петербурга Александру Беглову, четыре – в Смольный, 30 – в прокуратуру города, сообщила глава ЦИК. В Москве 17 обращений направили на рассмотрение мэру Сергею Собянину, четыре – в мэрию, 21 – в прокуратуру столицы. Высшим должностным лицам других регионов направили шесть обращений, органам исполнительной власти – четыре, прокуратурам – 20.

"Лучше не рискуйте, оставьте людей в покое. Пусть люди голосуют так, как они считают нужным, там, где они считают нужным", - сказала Памфилова.

Ранее Памфилова представила перечень петербургских бюджетных учреждений, откуда поступала информация о принуждении к участию в голосовании. ЗАКС.РУ рассказывал о многочисленных жалобах бюджетников на принуждение к досрочному голосованию по месту работы. Часто сотрудников в этом случае просят отчитываться начальству о том, где они намерены голосовать, иногда предлагая за волеизъявление во время "досрочки" отгулы.

 

Пять депутатов Законодательного собрания Петербурга подписались под обращением к губернатору Александру Беглову с требованием пресечь эту практику. В то же время в Горизбиркоме такую "организационно-разъяснительную работу" оценивают положительно, считая, что она лишь помогает разграничить потоки голосующих.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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