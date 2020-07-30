Вышедший на свободу политолог Крашенинников не исключил своего уголовного преследования

Екатеринбургский политолог Федор Крашенинников освободился из-под 7-суточного административного ареста, информирует "Росбалт". По его словам, пока он пребывал в заточении, некто пытался взломать его электронную почту, а также аккаунты Instagram и Facebook.

"Я очень много выступаю на своем Telegram-канале и по федеральной, и по уральской повестке, начиная с протестных событий прошлого года. Видимо, еще тогда на меня кто-то затаил злобу: сначала это был донос в полицию, в этот раз полиция, по сути, сама себе написала донос на меня. Следующий этап, как я понимаю - уголовное преследование", - предположил Крашенников.

Он отметил, что в его деле имеется одна деталь, позволяющая делать неутешительные прогнозы, - экспертиза ФСБ.

"А если в деле есть экспертиза ФСБ, судья сразу говорит „виновен" - это такая правда в последней инстанции. В том числе, поэтому я уверен, что вся эта история - дело рук федералов, местные этим заниматься бы не стали", - подытожил политолог.

Крашенинникова отправили под административный арест 23 июля в рамках дела о повторном неуважении к власти. Поводом для преследования деятеля стал его пост в Telegram, который, по мнению правозащитников, содержал критику судей Конституционного суда РФ.