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11:59

Рассказывавшего о протестах в Хабаровске блогера Алексея Романова отправили под арест

фото ЗакС политика Рассказывавшего о протестах в Хабаровске блогера Алексея Романова отправили под арест

Освещавшего хабаровские протесты блогера Алексея Романова отправили под 7-суточный административный арест, уведомил "МБХ медиа" его адвокат Константин Бубон.

"Семь суток ареста определили. Обычное заседание по делу об административном правонарушении. Обязательно будем обжаловать", - поделился деталями процесса Бубон.

Романову инкриминировали создание помех движению на митинге (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).

Блогера задержали сегодня на выходе из дома. Он предположил, что правоохранители установили за ним слежку, так как никому не был известен адрес его квартиры.

Романов рассказывал об акциях в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на своем YouTube-канале. Репортаж о протесте, прошедшем 11 июля, набрал свыше 1 млн просмотров.

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