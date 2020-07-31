"Одним можно, другим нельзя": Максим Левченко объяснил иск к Смольному об открытии фудкортов

Управляющий партнер компании Fort Group, миллиардер Максим Левченко в своем Instagram объяснил свое намерение подать иск к Смольному из-за ограничений на работу фудкортов в торговых центрах.

Левченко обратил внимание на то, что последняя версия постановления об ограничениях в Петербурге из-за эпидемии коронавирусом сделала для фудкортов все "еще более жестко и сурово, чем в самые плохие ковидные времена". Так, фудкорты теперь могут работать только на доставку, работа на вынос запрещена, хотя еще в апреле, мае и июне так работать было можно, отметил Левченко.

"Риторика российской власти сейчас так устроена, что она постоянно говорит о пустой и необоснованной критике и любит заявлять: занимайтесь своим делом и не лезьте куда не нужно. Мы в данной конкретной ситуации точно занимаемся своим делом: подали иск об отмене данного постановления, в той его части, которую мы считаем незаконной", - заключил миллиардер.

По мнению Левченко, "такое постановление, такие формулировки, такие ограничения" незаконны, поскольку они нарушают конкуренцию. "Получается, что одним можно работать, а другим нельзя. Ковидные ограничения должны быть отменены и нужно разрешить всем работать", - подчеркнул он.

О намерении Левченко подать в суд на Смольный стало известно 28 июля. Тогда он раскритиковал условия работы в открывшихся с 27 июля ТЦ, где по рекомендации главного санитарного врача Петербурга все еще запрещена работа зон общепита и развлекательных площадок.

Перед этим Левченко обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову с призывом открыть торговые центры. После этого ТК начали работать с некоторыми ограничениями. Fort Group управляет десятком торгово-развлекательных комплексов Петербурга, в том числе ТРК "Европолис", "Академ-парк", "Лондон Молл".

фото: Максим Левченко / Instagram

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