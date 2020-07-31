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17:00

"И дом есть, и квартира - что обсуждать-то": Дегтярёв - о расследовании ФБК

фото ЗакС политика "И дом есть, и квартира - что обсуждать-то": Дегтярёв - о расследовании ФБК

Временный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв высказался о последнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией, героями которого стала его семья, передает "Интерфакс".

"Отличный домик, мне там нравится. Это дом, где живут мои родители, которые, продав все нажитое за всю свою жизнь имущество, а отцу, на всякий случай, 71 год, и они работали много за границей, вот, продав все имущество, построили дом в Подмосковье. Там живут, внуков воспитывают. Да что там еще обсуждать-то. Я посмотрел. Ничего интересного, как всегда, цифры из пальца. По факту, правда, дом есть, квартира есть, а как иначе", - отчитался Дегтярёв.

Днём ранее в ФБК поведали о недвижимости, якобы принадлежащей родителям "жириновца". Алексей Навальный и его команда обнаружили, что на отца Дегтярёва оформлены дом и земельный участок в 2 километрах от МКАД. В свою очередь мать нового краевого главы владеет квартирой в центре Москвы. Совокупная стоимость имущества, по утверждению ФБК, - не менее 125 млн рублей.

 

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