18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:31

Bloomberg: Власти не собираются разгонять митинги в Хабаровске в поддержку Фургала

фото ЗакС политика Bloomberg: Власти не собираются разгонять митинги в Хабаровске в поддержку Фургала

Власти России не будут подавлять хабаровские протесты в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, информирует Bloomberg, ссылаясь на источники.

Собеседники издания уточнили, что чиновники опасаются возможного общественного резонанса в случае применения силы против десятков тысяч человек, что, в свою очередь, спровоцирует ещё больший политический коллапс.

Днем ранее десятках российских городов прошли акции солидарности с Хабаровском.

ЗАКС.Ру рассказывал, как прошло мероприятие в Петербурге, собравшее больше силовиков нежели чем участников и закончившееся задержаниями.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1 августа, 21:59 По Невскому за Хабаровск

1 августа, 14:20 На столичной акции в поддержку хабаровских протестов задерживают случайных прохожих

1 августа, 10:27 На очередных дальневосточных митингах случились задержания

31 июля, 17:00 "И дом есть, и квартира - что обсуждать-то": Дегтярёв - о расследовании ФБК

31 июля, 14:27 Предлагавшего покормить голубей в поддержку Фургала левофронтовца оштрафовали на 25 тысяч рублей

31 июля, 11:59 Рассказывавшего о протестах в Хабаровске блогера Алексея Романова отправили под арест

31 июля, 9:30 Силовики задержали освещавшего хабаровские протесты блогера

30 июля, 16:35 Навальный нашёл у семьи Дегтярёва многомиллионную недвижимость

30 июля, 15:50 Клишас счел неконстуционной идею ценза оседлости на выборах губернатора Хабаровского края  в 10 лет

30 июля, 14:16 "Не сдадимся!": Хабаровчане в 20-й раз выходят на улицу в поддержку Фургала


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:15 Столичный суд вынес 10 идентичных постановлений о штрафах за нацистскую символику за 15 минут

11:26 Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

10:55 Количество зараженных COVID-19 россиян превысило 850 тысяч человек

10:31 Bloomberg: Власти не собираются разгонять митинги в Хабаровске в поддержку Фургала

1 августа, 21:59 По Невскому за Хабаровск

1 августа, 18:38 На участников шествия в Петербурге составляют протоколы за нарушение режима самоизоляции

1 августа, 18:00 Политолог Соловей: Меня хотели отравить

1 августа, 17:13 Белковский: Галямина надоела Кремлю, и поэтому ее надо проучить

1 августа, 16:48 "Поправки вносились другим депутатом": Первые подробности дела единоросса Коваля

1 августа, 16:10 Профессор Травин: "Обнуление" Путина - самый слабый из его ходов за все 20 лет

1 августа, 15:13 Беглову показали меняющееся Купчино

1 августа, 14:48 Задержания петербургских активистов продолжились на Марсовом поле

1 августа, 14:20 На столичной акции в поддержку хабаровских протестов задерживают случайных прохожих

1 августа, 14:05 Протестующих заблокировали у Спаса на Крови, продолжились задержания

1 августа, 13:49 В Смольном намерены усилить поддержку бизнеса, предоставляющего социальные услуги

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru