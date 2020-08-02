Bloomberg: Власти не собираются разгонять митинги в Хабаровске в поддержку Фургала

Власти России не будут подавлять хабаровские протесты в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, информирует Bloomberg, ссылаясь на источники.

Собеседники издания уточнили, что чиновники опасаются возможного общественного резонанса в случае применения силы против десятков тысяч человек, что, в свою очередь, спровоцирует ещё больший политический коллапс.

Днем ранее десятках российских городов прошли акции солидарности с Хабаровском.

ЗАКС.Ру рассказывал, как прошло мероприятие в Петербурге, собравшее больше силовиков нежели чем участников и закончившееся задержаниями.