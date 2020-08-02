Раздосадованный несоблюдением "антивирусных" предписаний Беглов грозится закрыть ТЦ

После снятия ряда "антивирусных" ограничений многие торговые комплексы Петербурга, а также рынки, стали пренебрегать противоэпидемическими требованиями Роспотребнадзора, в чем лично убедился городской глава Александр Беглов.

В случае дальнейшего игнорирования требований градоначальник грозит гражданам штрафами, а ТК – обратным закрытием.

"Хочу предупредить, что в случае несоблюдения соответствующих требований уполномоченные органы – полиция, Роспотребнадзор будут штрафовать организации на сумму до 500 тысяч рублей, а также могут приостановить их деятельность на срок до 90 суток", - предупредил Беглов у себя на странице "ВКонтакте".

Торговые комплексы открыты в городе на Неве уже неделю. Некоторое время назад управляющий партнер компании Fort Group, миллиардер Максим Левченко подал на Смольный в суд из-за ограничений на работу фудкортов.

В карточке дела на сайте городского суда указано, что иск пока оставлен без движения.

Ранее Левченко обращался к Беглову с призывом открыть торговые центры. После этого ТК начали работать с некоторыми ограничениями. Fort Group управляет десятком торгово-развлекательных комплексов Петербурга, в том числе ТРК "Европолис", "Академ-парк", "Лондон Молл".

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