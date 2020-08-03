Фургал отказался от услуг адвоката, активно комментировавшего его дело в СМИ

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина, передает ТАСС.

По словам Кожемякина, Фургал отказался от его услуг "в письменной форме". "В его заявлении не указаны причины этого поступка", - добавил адвокат.

Кожемякин активно комментировал дело Фургала в СМИ, в том числе на федеральных каналах. Именно он заявлял, что у Фургала нет претензий к администрации СИЗО "Лефортово" и о том, что он якобы не одобряет митинги в Хабаровском крае в свою поддержку.

При этом пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко заявляла, что ни в семье, ни в центральном аппарате ЛДПР не знают, кто нанял Кожемякина, передает "МБХ медиа". Интересы Фургала представляют еще два адвоката – Марина Горбачева и Максим Самойлов. Следствие ранее заявило об их отводе.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.