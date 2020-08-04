Попавшие в даркнет данные участников электронного голосования по Конституции назвали недействительными

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух заявил, что данные из базы электронных избирателей на голосовании по Конституции, которую продают в даркнете, недействительны, передает РИА "Новости".

"Мы выделяли несколько сэмплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет. Во всяком случае, несколько примеров, которые к нам попали, они такими оказались", - сказал Массух.

По его словам, утечка произошла при передаче данных о голосовавших в УИКи во время сверки списков для исключения двойного голосования. Он подтвердил, что это "то же самое, что было в июле", и в базе содержатся лишь номера паспортов.

"Недействительные паспорта удаляются очень легко, потому что проверка в МВД проводится по номеру паспорта. Есть сервис проверки номера паспорта в МВД. Самое главное, что нет связи с персональными данными", - пояснил Массух, заверив, что негативных последствий для граждан нет.

Ранее стало известно, что в даркнете продают базу данных с номерами паспортов тех, кто голосовал онлайн по поправкам в Конституцию. До этого в июле была обнаружена утечка этих данных.

Голосование по Конституции в России прошло с 25 июня по 1 июля, большая часть голосов была отдана за внесение поправок. С 4 июля в силу вступила новая редакция Конституции, одна из поправок обнулила президентские сроки Путина, и теперь он еще дважды может баллотироваться в президенты, оставаясь у власти таким образом до 2036 года.