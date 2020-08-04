Горсуд подтвердил победу Резника над директором "Воин-В" Глущенко

Городской суд Петербурга во вторник, 4 августа, отклонил апелляцию директора строительной компании "Воин-В" Олега Глущенко к депутату городского Законодательного собрания Максиму Резнику. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

"Судья в удовлетворении апелляционной жалобы отказала и оставила решение суда первой инстанции в силе", - написал Резник.

Напомним, Глущенко в феврале 2019 года подал в суд на депутата из-за высказываний, которые тот позволил себе тремя годами ранее. Девелопер посчитал, что Резник оскорбил его честь и достоинство. Судебное разбирательство длилось около года, пока 10 марта 2020 года Василеостровский районный суд не встал на сторону парламентария.

Иск директора "Воин-В" был оформлен после того, как Резник решил судиться с на тот момент врио губернатора Петербурга Александром Бегловым. Депутат посчитал судебные претензии Глущенко частью давления из-за конфликта с градоначальником. Директор строительной компании связь двух дел отрицал.

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