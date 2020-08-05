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Поправки в Конституцию

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14:58

В Смольном не считают правильным лишать депутатов возможности бюджетных поправок

фото ЗакС политика В Смольном не считают правильным лишать депутатов возможности бюджетных поправок

Петербургское правительство ответило на запрос агентства "Интерфакс", сообщив о своем отношении к так называемым депутатским поправкам при рассмотрении в стенах ЗакСа законопроектов, касающихся бюджета. Авторы запроса уточняли, как чиновники смотрят на возможность лишения того или иного депутата этого права.

"Обращаю внимание на то, что правовых оснований для подобного решения нет. <...> Этот процесс (внесения депутатских поправок - прим. ЗАКС.Ру) является неотъемлемой частью общефедерального механизма реализации конституционного принципа народовластия, правовой демократии и политического плюрализма, гарантированного Конституцией Российской Федерации", - ответила пресс-секретарь Смольного Инна Карпушина.

По ее словам, если внесенная поправка содержит в себе некие нарушения, то такой случай должен становиться предметом реагирования для силовиков.

Отметим, что именно с депутатской поправкой связаны недавние задержание и арест депутата ЗакСа Романа Коваля по делу о коррупции. О подробностях скандала читайте в материале ЗАКС.Ру.

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