Миронов допустил проведение досрочных выборов в Госдуму в конце 2020 года

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов допустил, что в конце декабря 2020 году могут состояться досрочные выборы в Госдуму, передает ТАСС.

В ответ на соответствующий вопрос, Мирнов сказал, что "допускает такую возможность". "Что-то мне подсказывает, что выборы могут быть немножко раньше, чем осенью 2021 года", - добавил он.

По мнению Миронова, вопрос о досрочных выборах будет решаться на основе данных социологических опросов, которые могут сделать "где-нибудь в конце августа", чтобы посмотреть, "какая обстановка в стране". При этом он сослался на "желание сменить состав Госдумы, в том числе в руководстве страны" после внесения поправок в Конституцию.

Миронов сообщил, что вопрос досрочных выборов пока активно не обсуждает, но ему "что-то подсказывает, что тема не закрыта до конца декабря этого года".

Сам Миронов уверен, что его партия попадет в восьмой созыв Госдумы, причем "даже в большем составе, чем сейчас". Пока в думскую фракцию "Справедливой России" входят 22 человека. Миронов заявил, что партия занимается ребрендингом и к выборам предстанет обновленной.

Ранее Миронов поспорил с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, что эсеры пройдут в следующий созыв Госдумы. В случае победы эсеров Жириновский задолжает Миронову ящик шампанского, в случае поражения – Миронов будет должен Жириновскому ящик коньяка.