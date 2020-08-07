Милонов призвал петербургских депутатов раскрывать цели, на которые идет их бюджетная поправка

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя арест своего бывшего однопартийца, петербургского парламентария Романа Коваля, порассуждал о феномене депутатской поправки, которую называют первопричиной инцидента. Он не согласен с расхожим мнением, будто бы поправка являет собой некое узаконенное подобие взятки, дающейся законотворцам из рук исполнительной власти, и предложил не путать злоупотребления чем-либо с самим предметом, которым можно распорядиться и в благих целях. В то же время, механизм получения и использования поправок видится Милонову несовершенным, в связи с чем он предложил усовершенствовать существующую поправку во избежание эксцессов наподобие дела Коваля.

"Для того, чтобы снять градус напряжения и уровень, я так понимаю, очень большого недовольства в обществе, который назрел из-за ареста Коваля, каждый депутат пускай расскажет, куда он эту свою поправку девает, и никаких проблем не будет. Но ведь если ты не используешь хитрые схемы, то чего ты будешь стесняться, ну серьезно?", - рассудил политик в эфире радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

О подробностях коррупционного скандала с арестом Коваля читайте в материале ЗАКС.Ру. Отметим, что арестанта почти сразу после скандала исключили из рядов единороссов.

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