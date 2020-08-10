СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело после протестов: 80 человек - фигуранты разбирательства

Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело постфактум прошедших накануне акций протеста, извещается в Telegram-канале ведомства.

В рамках обозначенных дел задержаны более 80 человек, проживающих в 12 городах. Большинство - молодые люди в возрасте 20-25 лет. Согласно информации СК, некоторые из них были либо пьяны, либо находились под воздействием наркотических веществ.

Разбирательства проходят по пяти статьям белорусского УК: о массовых беспорядках; сопротивлении сотрудникам милиции; насилии в отношении сотрудников милиции; хулиганстве; подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участии в них. По некоторым статьям предполагается до 15 лет лишения свободы.

Всю минувшую ночь в Минске и других городах продолжались стычки милиции с протестующими. Применялись шумовые гранаты, водомёты; также в граждан стреляли резиновыми пулями. По подсчетам силовиков, задержаны не менее 3 тысяч человек.

Минчане вышли на улицы вновь. В городе возобновились задержания. В центр привезли боевую спецтехнику.