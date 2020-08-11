"Это психологическое давление": Ивану Сафронову запретили свидания с родными в СИЗО

Бывшему журналисту Ивану Сафронову, которого подозревают в государственной измене, не разрешают видеться с родственниками в следственном изоляторе "Лефортово", уведомил ТАСС его адвокат Иван Павлов.

"Следователь Александр Чабан запретил Ивану видеться с близкими родственниками, а также говорить с ними по телефону. Об этом стало известно после беседы защитника с обвиняемым. Цель этого запрета — создать максимальную изоляцию для Сафронова, оградить его от любой информации. Это психологическое давление", - уверен Павлов.

Единственное доступное "развлечение" у Сафронова сейчас - газеты и исправный ТВ в камере.

Ранее у экс-корреспондента "Коммерсанта" побывали представители столичной ОНК. Он рассказал им, что получил порядка 100 писем и собирается ответить на каждое.

Ранее стало известно, что следователь ФСБ в неформальной беседе предлагал Сафронову пойти на сделку со следствием при условии, что тот сдаст свои журналистские источники. Сафронов в "Коммерсанте" работал с темами оборонного комплекса России, перестановок в корпорациях, военного сотрудничества, в его сферу попадали такие ведомства и госкомпании, как Минобороны, "Ростех", "Роскосмос" и другие. При этом ФСБ всячески отрицает связь дела Сафронова с его работой журналиста.

Арестованный в июле экс-журналист "Коммерсанта" обвиняется в том, что якобы передал чешскому гражданину информацию, составляющую государственную тайну.