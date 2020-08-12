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12 августа, 14:33

Депутаты ЗакСа просят Роскомнадзор разблокировать сайт MR7

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа просят Роскомнадзор разблокировать сайт MR7

Депутаты Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник обратились к руководству Роскомнадзора после блокировки сайта петербургского издания MR7, документ опубликовал Вишневский в соцсетях.

Депутаты подчеркнули, что сайт MR7 был заблокирован без предварительного уведомления его владельцев, как того требует законодательство. Ни редакция MR7, ни учредитель СМИ ООО "Кросс-Медиа" предупреждений об угрозе блокировки от РКН не получали. При этом в реестре РКН указано, что решение о включении спорной страницы было принято еще 16 апреля.

"Таким образом, ограничение доступа к сайту осуществлено за пределами срока обжалования решения, что существенно нарушает права и законные интересы средства массовой информации. Существенно нарушено гарантированное законом право СМИ на удаление спорной информации либо обжалование решения о включении страницы в реестр запрещенной информации", - говорится в обращении.

Депутаты считают, что это может нарушать конституционное право СМИ на свободу информации. Они просят незамедлительно восстановить доступ к сайту MR7 в полном объеме.

Сайт MR7 оказался заблокирован 11 августа. Редакция издания не получала каких-либо уведомлений о внесении ресурса в реестр запрещенных и удалила внесенную туда страничку, как только стало известно о претензиях РКН к ней.

В конце мая MRстолкнулся с блокировкой в Facebook из-за жалоб на статьи о коронавирусе в больницах – якобы они "нарушают правило сообщества". Тогда главный редактор Сергей Ковальченко рассказал, что причиной стали жалобы на то, что публикации якобы являются спамом и оскорбительным контентом.

Обновлено Сергей Ковальченко сообщил изданию "Поребрик.Медиа", что он рассчитывает, что сайт СМИ будет разблокирован в течение трех суток. "Сейчас мы выходим в штатном режиме", - отметил главред. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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