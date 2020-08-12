В поддержку экс-журналиста Сафронова пройдет онлайн-митинг

Видные российские общественники и журналисты "выйдут" 13 августа на онлайн-митинг в поддержку обвиняемого в госизмене экс-журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Мероприятие можно будет посмотреть на YouTube-канале "Новой газеты". Ведущими будут Александра Джорджевич и Михаил Рубин.

В митинге планируют поучаствовать Леонид Парфенов, Иван Голунов, Олег Кашин, Светлана Прокопьева, юристы Иван Павлов и Елена Лукьянова, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин, политики Дмитрий Гудков, Николай Рыбаков и другие.

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что следователь ФСБ в неформальной беседе предлагал Сафронову пойти на сделку со следствием при условии, что тот сдаст свои журналистские источники. Сафронов в "Коммерсанте" изучал деятельность отечественного оборонкомплекса, перестановки в госкорпорациях, военное сотрудничество; кроме того, в его сферу попадали такие ведомства и госкомпании, как Минобороны, "Ростех", "Роскосмос" и другие. При этом ФСБ всячески отрицает связь дела Сафронова с его работой журналиста.

Арестованный в июле экс-журналист "Коммерсанта" обвиняется в том, что якобы передал чешскому гражданину информацию, составляющую государственную тайну.