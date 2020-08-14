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17:24

Против трех адвокатов Сафронова возбудили дисциплинарные производства

фото ЗакС политика Против трех адвокатов Сафронова возбудили дисциплинарные производства

Адвокатская палата Москвы возбудила дисциплинарные производства в отношении трех адвокатов, представляющих интересы бывшего журналиста "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя "Команды 29" Ивана Павлова.

Производства возбуждены в отношении Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Дмитрия Катчева. Поводом стал отказ давать подписку о неразглашении.

Ранее Минюст обратился в адвокатские палаты Москвы и Петербурга с просьбой возбудить в отношении них производства из-за отказа давать подписку о неразглашении данных следствия.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

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