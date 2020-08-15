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10:26

Жители Хабаровска шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

фото ЗакС политика Жители Хабаровска шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает dvhab.ru.

Протестующие собрались на центральной площади Ленина и прошли шествием по главной улице, выкрикивая лозунги в поддержку Фургала. На сайте мэрии сообщается, что в акции приняли участие около 1,5 тысяч человека.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.

Жители Хабаровского края недовольны увольнением губернатора. Они с середины июля выходят на массовые акции протеста, требуя освободить Фургала и протестуя против поставленного вместо него врио губернатора Михаила Дегтярева.

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