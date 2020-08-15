Роскомнадзор разблокировал сайт MR7 ("Мой район"), сообщил в Facebook главный редактор издания Сергей Ковальченко.

В реестре РКН указано, что доступ к ранее заблокированной странице не ограничивается. Согласно информации на "Роскомсвободе", решение о разблокировке было принято 14 августа.

MR7 оказался заблокирован 11 августа, формальным поводом стала публикация за 2013 год, в которой говорилось об инциденте с падением мужчины в метро. При этом решение, согласно реестру, было принято еще в апреле, но ни редакция издания, ни ее учредитель ООО "Кросс-медиа" уведомлений от РКН не получали. Сайт оставался заблокирован еще три дня после того, как MR7 удалило вызвавшую претензии публикацию.

Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник обратились в РКН с просьбой восстановить доступ к сайту MR7. Они, в частности, отметили, что ни редакция издания, ни учредитель СМИ ООО "Кросс-Медиа" предупреждений об угрозе блокировки от РКН не получали.