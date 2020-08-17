СМИ заметили колонну российских военных автозаков, двигающихся в сторону Белоруссии

Несколько десятков российских военных грузовиков Росгвардии заметили двигающимися по трассам Е95 и M1 в сторону границы с Белоруссией, делится Conflict Intelligence Team (CIT).

Первые кадры с колонной военной техники опубликовали в Telegram-канале Paris Burns. CIT распознал в них машины ОМОН: едут они без номеров и каких-либо опознавательных знаков. Грузовики едут из Петербурга в сторону Луги - это, утверждают специалисты, подтверждается их геопозицией.

Заметил колонну техники и читатель "Фонтанки". По его словам, он видел около 40 автозаков и несколько военных внедорожников. В CIT подсчитали, что там могут находиться около 600 бойцов.

Также видео с грузовиками опубликовал у себя в Twitter журналист Василий Максимов. В CIT предположили, что кадры были сняты приблизительно в 83 километрах от российско-белорусской границы.

Днём ранее по всей Белоруссии проходили митинги оппозиции: в Минске, к примеру, акция была самой многочисленной за всю современную историю страны - по разным оценкам, на улицы вышли не менее 100 тысяч человек.