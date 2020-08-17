Контрольно-счетная палата Петербурга проверит ГАТИ

С понедельника, 17 августа, петербургская Контрольно-счетная палата приступила к плановой проверке Государственной административно-технической инспекции, сообщили ЗАКС.Ру в КСП.

Аудит продлится до 25 сентября. Будет произведен анализ использования ГАТИ средств бюджета и собственности Петербурга. Контрольным мероприятием руководит аудитор Егор Бушев.

В 2018 году расходы ГАТИ из бюджета города составили 226 миллионов рублей, в 2019 году – 235 миллионов рублей, а в 2020 году плановый показатель расходов составляет 230 миллионов рублей.

Напомним, также с 17 августа КСП начала аудит петербургского Управления социального питания.