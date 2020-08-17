"И я вам свои полномочия передам": Лукашенко заявил о работе над новой Конституцией Белоруссии

Выступая перед сотрудниками Минского автомобильного завода, Александр Лукашенко оповестил собравшихся о том, что власти готовятся к изменению Конституции Белоруссии, в рамках которого он будет готов передать свои полномочия народу.

"Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь - и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам", - цитирует заявление Лукашенко "МБХ медиа".

Ранее управленец побывал на Минском заводе колесных тягачей и даже выступил перед бастующими работниками, - последние, впрочем, его освистали, скандируя "Уходи!".