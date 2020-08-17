Администрация Колпинского района не опубликовала сведения о доходах арестованного замглавы

Администрация Колпинского района Петербурга 17 августа опубликовала сведения о доходах и имуществе своих сотрудников за 2019 год.

Глава Колпинского района Анатолий Повелий отчитался о 3,1 млн рублей заработка. Это на 890 тысяч больше дохода чиновника за 2018 года. Отметим, с конца сентября по начало декабря 2019 года Анатолий Повелий являлся также членом правительства Петербурга. В собственности Повелия числятся земельный участок, дом, автомобили Mercedes Benz G 350 и ГАЗ 21 "Волга" и автоприцеп.

В опубликованном документе имеются сведения только о четырех заместителях главы района. Так, первый заместитель Николай Гордей задекларировал 2 млн рублей, Евгений Шкарупин - 1,4 млн рублей, Юлия Логвиненко - 1,7 млн рублей, Наталия Путиловская - 2 млн рублей. Не хватает лишь данных о доходах за прошлый год арестованного недавно Алексея Жукова, хотя весь 2019 год он трудился в районной администрации на должности замглавы. В списках руководителей района на сайте Смольного этот чиновник уже не значится.

Жуков был задержан 12 августа по подозрению в получении взятки почти в 500 тысяч рублей. Сообщалось, что правоохранители якобы поймали чиновника с поличным. Сам Жуков вину не признает. Суд отправил его в СИЗО до 11 октября.

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