18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:48

Столичный суд арестовал автомобили и 3 млн рублей, принадлежащие Фургалу

фото ЗакС политика Столичный суд арестовал автомобили и 3 млн рублей, принадлежащие Фургалу

Городской суд Москвы решил арестовать принадлежащие экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus, а также 3 млн рублей, информируют ТАСС и РИА "Новости". Подробности процесса не уточняются.

Управленец, напомним, арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Свою вину он категорически не признаёт.

Жителей Хабаровского края возмутило уголовное преследование Фургала и назначение на его место другого "жириновца" Михаила Дегтярёва, поэтому начиная с середины июля они систематически выходят на акции протеста, требуя вернуть экс-губернатора домой и отправить в отставку назначенца.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:56 В Хабаровске арестовали поддерживавшего Фургала координатора штаба Навального

15 августа, 22:10 "Белорусам респект и уважение": В центре Петербурга поддержали Минск и Хабаровск

15 августа, 10:26 Жители Хабаровска шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

14 августа, 13:41 Фигурант дела Фургала пожаловался на избиения в СИЗО

14 августа, 13:10 В Хабаровске задержали освещавшую протесты журналистку Sota.Vision

13 августа, 11:10 Дегтярёв обнаружил на хабаровских протестах "коршунов", "паразитирующих" на поддержке Белоруссии

8 августа, 19:40 Спокойный протест за беспокойный Хабаровск

8 августа, 16:30 У Гостиного двора задержали участников акции в поддержку Хабаровска

8 августа, 14:23 Акция солидарности с Хабаровском началась в центре Петербурга

8 августа, 10:05 Дегтярев назвал фейком новости о снятии запрета на перелеты бизнес-классом для хабаровских чиновников


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:23 Координатору "Открытой России" Усмановой дали 30 тысяч рублей штрафа за твит

18:04 Главный архитектор Петербурга за год заработал 4,1 млн рублей

17:51 Покровскую больницу оштрафовали за нарушение "антивирусных" правил

17:39 Глава Кронштадтского района отчитался о 2,9 млн рублей дохода

17:34 "Было жуткое зверство": Рассказ петербурженки, задержанной в Минске

17:23 Прокуратура признала существование новых свалок под Петербургом

16:49 КГИОП одобрил снос исторического дома Басевича

16:13 "Левый фронт" пугает белорусов "растерзанием империалистической сволочью"

16:10 Еще три района Петербурга отчитались о доходах своих чиновников

15:45 Активисты требуют спасти бывший доходный дом на улице Ломоносова

15:21 "Новой газете" назначили 200-тысячный штраф за текст о коронавирусе

14:48 Столичный суд арестовал автомобили и 3 млн рублей, принадлежащие Фургалу

14:25 В Петербурге появится два новых государственных приюта для бездомных животных

14:14 Администрация Колпинского района не опубликовала сведения о доходах арестованного замглавы

13:51 "И я вам свои полномочия передам": Лукашенко заявил о работе над новой Конституцией Белоруссии

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru