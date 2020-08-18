Сухенко отчитался о 3,7 млн рублей дохода за 2019 год

Глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко задекларировал 3,7 млн рублей дохода за прошедший год. Сведения опубликованы 18 августа на сайте Смольного.

В 2018 году доход Сухенко составлял лишь 2,1 млн рублей. За минувший год председатель комитета по культуре поменял свой автомобиль Chrysler Grand Voyager на Hyundai Santa Fe. Сухенко вместе с супругой владеют двумя земельными участками общей площадью 1500 кв.м и жилым домом. Также в собственности чиновника доля в еще одной квартире и нежилое здание.

Супруга главы комитета отчиталась о 933 тысячах рублей дохода. Отдельно от мужа она владеет квартирой и частью нежилого помещения. Ездит она на автомобиле Smart Fortwo Coupe.

Трое заместителей Сухенко заработали в 2019 году от 2 до 2,4 млн рублей. Так, первый заместитель Александр Воронко отчитался о 2,4 млн рублей, Федор Болтин о 2 млн рублей, а Елена Раздорская о 2,2 млн рублей.

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