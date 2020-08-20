В минском изоляторе нашли петербуржца, которого выпустят в ближайшие дни

В печально известном изоляторе на улице Окрестина в Минске обнаружили петербуржца Михаила Дорожкина, которого задержали в ходе уличных протестов против результатов выборов белорусского президента. Его должны отпустить на свободу не позднее 23 августа, сообщает издание "МБХ Северо-Запад" со ссылкой на друга задержанного, Николая Лялина. По его информации, с Дорожкиным встречались российские консул и вице-консул.

"Миша написал заявление в прокуратуру и отдал консулу, что в его задержании ничего нет политического. Заявление приняли, но сотрудник консульства сказал, что сегодня только передадут это заявление. Миша выглядит хорошо, без побоев. Он сказал сотрудникам консульства, что при задержании и в другой период времени к нему физическое насилие не применялось", - гласит рассказ Лялина.

Дорожкина задержали в первую ночь после выборов с 9 на 10 августа, когда в центре белорусской столицы между силовиками и протестующими шли самые настоящие бои. Граждане былм возмущены вопиющими, с их точки зрения, фальсификациями, и узурпацией власти президентом Александром Лукашенко, которому присудили разгромную победу уже в шестой раз. В изоляторе на Окрестина, по словам очевидцев, жестоко избивали людей, в том числе журналистов.

О злоключениях другого петербургского гражданина, попавшего в изолятор на улице Окрестина в августе, читайте в материале ЗАКС.Ру.