"Было жуткое зверство": Рассказ петербурженки, задержанной в Минске

Петербурженка Олеся Стогова провела четверо суток в изоляторе на улице Окрестина, где избивали задержанных в ходе уличных протестов в Беларуси. Люди в форме похитили девушку и ее молодого человека вечером 9 августа, когда они гуляли по центру Минска. Публикуем рассказ о насилии и угрозах белорусских силовиков к представительнице "не просто дружественной страны", как характеризовал Россию Александр Лукашенко.

фото из личного архива Олеси Стоговой

"Мой молодой человек белорус, и ему дали командировку на три недели, он в Питере работает торговым представителем по элитному камню для кухонь. Он предложил поехать с ним, и я согласилась, потому что работаю удаленно. Я аналитик по медоборудованию. Мы сделали справку о том, что я еду в белорусский санаторий - ходили слухи, что без нее могут не пустить в страну. Но когда 25 июля мы проезжали границу, никто об этом не спрашивал, никаких проблем не случилось.

Мы спокойно жили в городе две недели, а когда пошли гулять вечером 9 августа (последний день президентских выборов в Беларуси - ЗАКС.Ру), нас схватили люди в масках и в милицейской форме. Это происходило на проспекте Независимости. Было около девяти часов вечера. Нас силой затащили в обычный автобус. Я спрашивала этих людей, задержаны мы или нет. Они говорили, что нет. Я спрашивала, кто они. Они отвечали: "Мы просто незнакомцы". Форма на них была без опознавательных знаков. На лицах - маски, не балаклавы, а по типу медицинских, только черные.

В автобусе мы пробыли примерно четыре часа. Вся эта шумиха (имеются в виду начавшиеся протесты и первые столкновения с милицией - ЗАКС.Ру) проходила вдали от нас, мы в ней никак задействованы не были. После нас перезагрузили в автозак, девочек и мальчиков в разные кабинки. Там было очень тесно.

Нас доставили в ЦИП - Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Там повели по "уличному коридору", образованному ОМОНовцами. Они стояли с двух сторон и били палками, пока ты бежал мимо них. Парней били сильнее. У них была такая "игра": кто максимально больше ущерба нанесет парню палкой. Меня били, потому что я все время кричала, что я гражданка Российской Федерации и что мне нужен кто-то из посольства. Больше били в спину и в ноги, чтобы тебе было неудобно бежать. Потом завели в коридор, где забирали личные вещи и как бы оформляли. Но как они оформляли? Спрашивали имя, фамилию, дату рождения, город и адрес проживания. Даже паспорта не спрашивали. Там парней максимально избивали. Девчонок раздевали - уводили в кабинеты и раздевали - заставляли приседать голышом. Я стояла в коридоре и кричала, что меня нельзя трогать, потому что я гражданка другой страны. Первые два часа меня не трогали. Я стояла и наблюдала, как они избивают парней. Парней били жестко. Ставили к стенке, руки за спину, ноги раздвинуты максимально широко и били палками наотмашь. Было жуткое зверство, жуткое избиение. Все делалось с жутким садизмом и жутким увлечением. Они смотрели на мою реакцию, улыбались, смеялись и били парней.

Потом ко мне подошел один из ментов. Он схватил меня за шею и дважды ударил об стенку, сказав: "Сука, я сейчас тебя научу стоять. Чего пялишься по сторонам?". А я сказала, что в России он ответит за каждый мой синяк. Он спросил, с какого я города. Я сказала, что из Санкт-Петербурга. Он ответил: "Ой, **** [блин], эту суку из Питера я не буду трогать". И ушел. Потом они привели человека с улицы. Я предполагаю, что это был ОМОНовец, потому что он был в балаклаве, черной майке и черных штанах, а они все - в милицейской одежде. Они ему сказали: "Смотри, это твоя русская, разбирайся с ней сам". Он также схватил меня за шею, также ударил об стенку лицом и потащил меня в кабинет. Там он мне сказал, что либо я снимаю личные вещи, либо он будет бить меня по лицу, пока я не потеряю нормальный внешний вид. Я ему снова повторила, что я гражданка Российской Федерации и потребовала прислать ко мне представителя посольства. После этого он наотмашь ударил меня по лицу и коленом в живот, потом вывернул мне руку, на которой были кольца и начал их срывать с пальцев. Потом зашла женщина-милиционер, и пока мужчина меня удерживал, она стала вынимать из моих кроссовок шнурки. Все, что было нужно, они с меня сняли, потом за мной пришел другой милиционер, он мне выкрутил руку и в таком положении довел меня до третьего этажа, где была камера. Камера четыре-на-четыре. Там уже находилось 16 девочек. На следующие сутки было уже 37 девочек. Я отсидела там четверо суток.

Я общалась с другими девчонками - они говорили, что их тоже рандомно брали с улицы. Кто-то был около бара, похлопал проезжающим машинам. Кто-то сидел во дворе и пил пиво. Было несколько человек, которые пришли вечером голосовать и их после этого забрали. Там были пожилые люди, была девушка-инвалид, была мама с двумя дочками.

За четверо суток нас ни разу не кормили. У нас была только вода из под крана. Не было никаких условий и возможностей с кем-то связаться и сообщить о себе. Каждый раз, когда я напоминала, что я из другой страны и мне нужен представитель посольства, мне говорили, чтобы я заткнула рот и сидела тихо. Люди теряли сознание от духоты, кого-то рвало. За все время отсидки там у меня не было ни суда, ни каких-либо разбирательств. Никаких документов я не подписывала, и вообще мною не занимались. Я боялась, что останусь там навсегда.

фото Олеси Стоговой

Я попросила девочек из камеры, чтобы, если кто-то выйдет раньше меня, они сообщили обо мне. Девочки выходили, звонили в посольство, а в посольстве говорили, что ничего не знают, им ни о чем не сообщали и они никак не могут вмешиваться. Сегодня (17 августа - ЗАКС.Ру), когда я уже на свободе, я сама позвонила в посольство и сказала, что была угроза моей жизни. Они мне сказали, что никак в это не вмешиваются. То есть посольство навстречу не идет, отказались от меня.

Вышла я утром 14 августа. Как мы поняли, выйти удалось, благодаря тому, что люди тут увидели, что других людей похищают и стали активно выходить на улицы. В ЦИП приехал замминистра [внутренних дел Александр] Барсуков. Он приехал ночью. Я его сама лично видела и спросила у него: "Вы отпустите всех?" Он сказал, да, первым делом девочек, а потом мальчиков. Я сказала ему, что я гражданка Российской Федерации, и он распорядился вернуть мне личные вещи. Когда нас выпускали, мы ничего не подписывали. Никаких расписок, справок, о том, что мы здесь были, не давали. Просто вывели из камеры, открыли дверь на улицу и сказали: "Иди".

Я сняла побои, синяки. Фиксировать их никто не отказывался. Медики на стороне народа. Более того, когда я снимала побои, оказалось, что у одной женщины из медперсонала племянница сидела со мной в одной камере. Мой молодой человек провел двое суток в том же ЦИП, а потом его отправили в тюрьму в Жодино (очевидно, имеется в виду Следственный изолятор города Жодино Минской области, куда свозили многих задержанных в первые дни после выборов - ЗАКС.Ру), там он провел еще трое суток. Те, кто был в обоих этих местах, говорили, что Жодино по сравнению с ЦИП - курорт. Там не бьют, кормят, не издеваются. Но его тоже отпустили без каких-либо бумаг.

Сегодня я обращалась в посольство и звонила адвокату. Белорусские адвокаты сейчас активно берутся за такие дела и помогают бесплатно. Он сказал, что мне нужно писать заявление в генпрокуратуру. Мы поедем туда, наверное, завтра. Но, как я поняла, здесь обращаться в органы государственной власти бесполезно. Честно говоря, мы до сих пор боимся, и я, и мой молодой человек. Надеемся в первую очередь на огласку. Как только мы закончим все эти дела, сразу попытаемся уехать в Россию. Не знаю, насколько это сейчас сложно, пока не узнавали.

После освобождения я виделась с некоторыми девушками, которые были со мной в одной камере, с остальными мы на связи в интернете. Все в шоке, все подавлены, морально убиты. Ты шла по улице, никого не трогала и оказалась в "гестапо". Все девочки подают заявления в РУВД, куда их доставили, кто-то в прокуратуру пишет, все пытаются предать огласке случившееся".

Беседовал Сергей Еремеев