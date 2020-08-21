18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:02

Волков: В лайнере из ФРГ есть оборудование для перевозки "опасных" пациентов

фото ЗакС политика Волков: В лайнере из ФРГ есть оборудование для перевозки "опасных" пациентов

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков уведомил, что в прибывшем из Германии спецборте имеется оборудование, необходимое для перевозки опасных для окружающих пациентов.

"Из-за чертова ковида самолет взял на борт такое оборудование", - уточнил он у себя в Telegram-канале.

Ранее сегодня директор ФБК Иван Жданов известил, что представитель транспортной полиции заявил, что в организме Навального обнаружили некий опасные токсин, угрожающий не только его жизни, но и окружающим.

"Все начинают задавать простые вопросы: а как же уже сутки с ним работали без костюмов химзащиты? А что же ни у кого из пассажиров рейса Томск - Москва нет симптомов? А у Киры [Ярмыш], которая в соседнем кресле сидела? И что это за вещество такое и почему не говорят, что за вещество?" - интересуется Волков.

Между тем, лайнер из Нюрнберга уже стоит в аэропорту Омска. Теоретически, Навальный может оказаться в Германии уже 12:00-13:00, однако российские врачи не дали согласия на его транспортировку.

Напомним, политик Алексей Навальный почувствовал себя резко плохо в салоне самолета, который летел из Томска в Москву. Для госпитализации Навального, потерявшего сознание, потребовалась экстренная посадка в Омске. Сейчас политик находится в коме. Его сторонники полагают, что Навального могли отравить в томском аэропорту, где оппозиционер пил чай. Акции в поддержку политика прошли в нескольких городах России. О петербургском манифесте рассказывал ЗАКС.Ру.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:20 "Ефремов не боится тюрьмы!": Адвокат актёра обвинил судью в заинтересованности и потребовал её отвода

11:16 Главврач больницы, где лежит Навальный: Ядов не выявлено, мы не считаем, что пациент перенёс отравление

10:27 ТАСС: Правоохранительные органы отрицают обнаружение в организме Навального яда

9:27 Жданов: В организме Навального нашли смертельное вещество, опасное для окружающих

20 августа, 19:51 Отравление Навального: что известно к вечеру четверга

20 августа, 18:59 Бондаренко заявил о почти полной готовности жилищного фонда к зиме

20 августа, 17:58 Богатые жены и водный транспорт: Что указали в декларациях о доходах главы районов

20 августа, 17:26 Милонов хочет запретить россиянам слушать музыку в транспорте

20 августа, 17:08 Пресс-секретарь Беглова отчиталась о доходе в 3 млн рублей за 2019 год

20 августа, 16:56 Волков видит в ситуации с отравлением Навального попытку "сокрытия следов преступления"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:20 "Ефремов не боится тюрьмы!": Адвокат актёра обвинил судью в заинтересованности и потребовал её отвода

11:46 Фургал: Для любого губернатора полезно пару месяцев посидеть в СИЗО

11:16 Главврач больницы, где лежит Навальный: Ядов не выявлено, мы не считаем, что пациент перенёс отравление

10:51 Коронавирус обнаружен у ещё 4870 россиян: в Петербурге - плюс 181 заболевший

10:27 ТАСС: Правоохранительные органы отрицают обнаружение в организме Навального яда

10:02 Волков: В лайнере из ФРГ есть оборудование для перевозки "опасных" пациентов

9:27 Жданов: В организме Навального нашли смертельное вещество, опасное для окружающих

0:23 Чаепитие в поддержку Навального

20 августа, 21:07 После акции у здания УФСБ задержан петербургский активист

20 августа, 20:57 В Смольном допускают дистанционное обучение в школах и в следующем учебном году

20 августа, 20:27 В Москве задерживают вышедших на акцию в поддержку Навального

20 августа, 19:58 Переболевшие коронавирусом петербуржцы смогут за счет бюджета отдохнуть в санатории

20 августа, 19:51 Отравление Навального: что известно к вечеру четверга

20 августа, 19:27 У Гостиного двора начались пикеты в поддержку Алексея Навального

20 августа, 19:20 У здания УФСБ по Петербургу и Ленобласти проходит акция в поддержку Навального

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru