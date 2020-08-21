ТАСС: Правоохранительные органы отрицают обнаружение в организме Навального яда

В организме политика Алексея Навального не обнаружили следов яда, известили ТАСС источники в правоохранительных органах.

"Предварительная версия не изменилась. Речь идет об отравлении психодислептиками. Более точно можно будет сказать после постановки диагноза и заключения врачей", - пояснил собеседник издания.

На данный момент уголовное дело ещё не возбуждено, добавил источник агентства, поскольку нет сведений о намеренном отравлении Навального. Как только он придёт в себя, будет опрошен в рамках проверки.

О том, что в организме оппозиционера обнаружили опасный токсин, ранее сегодня сообщил директор ФБК Иван Жданов, ссылаясь на соответствующее заявление врачей.

Между тем, лайнер из Нюрнберга уже стоит в аэропорту Омска. Теоретически, Навальный может оказаться в Германии уже 12:00-13:00, однако российские врачи не дали согласия на его транспортировку.

Напомним, политик Алексей Навальный почувствовал себя резко плохо в салоне самолета, который летел из Томска в Москву. Для госпитализации Навального, потерявшего сознание, потребовалась экстренная посадка в Омске. Сейчас политик находится в коме. Его сторонники полагают, что Навального могли отравить в томском аэропорту, где оппозиционер пил чай. Акции в поддержку политика прошли в нескольких городах России. О петербургском манифесте рассказывал ЗАКС.Ру.